Usa, Biden chiede al Congresso riforme per limitare le armi

Nel terzo anniversario della sparatoria in un liceo di Parkland in Florida, il presidente degli Usa Joe Biden ha lanciato un appello rivolto al Congresso per intervenire "subito" con "riforme di buon senso" per limitare la diffusione delle armi negli Stati Uniti. "Questa amministrazione non attenderà la prossima sparatoria di massa" per ascoltare gli appelli ad agire. Il presidente ha sollecitato di imporre i controlli sui precedenti dei clienti "per tutte le vendite di armi", di vietare i fucili d'assalto e i caricatori ad alta capacità.