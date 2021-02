Vaccino AstraZeneca, ok da Aifa per somministrazione fino ai 65 anni

Via libera dalla Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco alla possibilità di somministrare questo prodotto ai soggetti in buone condizioni di salute Condividi:

La commissione tecnico-scientifica dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha dato il via libera alla somministrazione del vaccino di AstraZeneca contro il Covid (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) ai soggetti fino ai 65 anni di età in buone condizioni di salute. Alle persone più anziane o fragili andranno invece somministrati i vaccini a mRNA di Pfizer e Moderna.

La circolare del ministero attesa per venerdì approfondimento Piano vaccini, le strategie regione per regione Per rendere effettiva la decisione di Aifa, venerdì dovrebbe arrivare una circolare del ministero della Salute. Già ieri Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia, aveva fatto trapelare una possibile rivalutazione della somministrazione anche agli over 55, il limite di età per cui fino ad ora era stato consigliato di utilizzare il vaccino: "Probabilmente anche noi rivaluteremo, se occorre, questo suggerimento che era derivato, né più né meno, dagli studi clinici di validazione", aveva dichiarato Palù in un'intervista a "Uno Mattina".