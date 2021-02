Crudelia, ecco Emma Stone nel poster del film Disney

A maggio 201, dovrebbe uscire, al momento non si sa se al cinema o direttamente in streaming, Crudelia (titolo originale Cruella).

Si tratta del film live action che ci svelerà le origini di Crudelia De Mon, uno dei villain più famosi e iconici dell’Universo Disney. A vestire i panni bianchi e neri della cattivissima signora, magrissima e dagli zigomi appuntiti, sarà Emma Stone.

La talentuosa star, nata il 6 novembre del 1988, nel 2017 ha vinto l'Oscar per la sua interpretazione nel film La La Land, mentre nel 2015 e nel 2019 è stata candidata all'Oscar alla miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione rispettivamente nel film Birdman e in La favorita