Emma Stone è incinta: l'attrice aspetta il primo figlio

Stone, 32 anni, e McCary, 35, non hanno ancora dato la notizia ufficialmente ma una fonte aveva già rivelato a E! News che la protagonista di La La Land aspetterebbe un figlio, come riporta il Daily Mail. L’attrice è una delle più riservate di Hollywood, sposatasi in gran segreto lo scorso settembre come confermato da fonti vicine alla coppia.

Vedremo l’attrice accanto a Nathan Fielder come coprotagonista della serie comica The Curse prodotta dai fratelli Safdie per Showtime.

Il successo di Emma Stone

Al secolo Emily Patricia Jean Stone, l’attrice statunitense è diventata una diva a tutti gli effetti quando nel 2017 ha vinto l'Oscar alla miglior attrice per la sua interpretazione nel film La La Land.

Già nel 2015 era stata candidata all'Oscar alla miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in Birdman e poi nel 2019 per quello ne La favorita.



Per il suo fortunato e riuscitissimo personaggio di Mia Dolan nel film musicale La La Land ha vinto anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla Mostra del cinema di Venezia, il Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale, lo Screen Actors Guild Award per la migliore attrice cinematografica e il BAFTA alla migliore attrice protagonista.