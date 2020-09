Emma Stone ha sposato il regista Dave McCary

Non si conoscono dettagli sulle nozze. Secondo Page Six si sarebbero sposati in gran segreto poche settimane dopo la fine del lockdown: “ Sì, sono marito e moglie ” ha rivelato una fonte. A maggio Emma era stata protagonista di una video chat per charity con Reese Witherspoon, e già allora all'anulare si era intravista una fede . A domanda diretta però aveva detto no, di non essersi sposata.

“La sostiene totalmente ed è altruista nel suo desiderio per il suo successo” aveva dichiarato tempo fa una fonte al Daily Mail, parlando di Dave. “Queste sono grandi qualità in un uomo per qualcuno come Emma. È colpito dal suo talento e lo rispetta immensamente”. “Quando ero adolescente pensavo che non mi sarei mai sposata e non avrei mai avuto figli”, ha dichiarato lei a Elle nel 2018. “Poi sono cresciuta e la mia prospettiva è cambiata: adesso voglio davvero sposarmi e pure avere dei figli. Penso meno a quello che succederà tra 10 anni e quello che dovrei fare, e invece mi rilasso vivendo il presente e accogliendo quello che arriva senza cercare di controllare il risultato”, ha aggiunto. “La struttura della mia vita è cambiata così tanto che non sapevo neanche come relazionarmi con la nuova me stessa. I miei genitori hanno divorziato e io ho visto la mia carriera prendere il volo. È successo tutto insieme”. Emma e Dave si sono conosciuti e innamorati nel 2016, quando lei era andata come ospite del Saturday Night Live. L'attrice era tornata single dopo la lunga storia con il collega Andrew Garfield, conosciuto sul set di The Amazing Spider Man.