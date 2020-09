Matrimonio Natalia Vodianova e Antoine Arnault: il sì dopo 9 anni

Anche per l 'annuncio del fidanzamento Natalia aveva scelto i social, con una foto pubblicata sul profilo Instagram nel quale la coppia posa abbracciata, con l'anello in bella vista.

Natalia e Antoine, il terzo uomo più ricco del mondo secondo Forbes, con un patrimonio di 94,6 miliardi di dollari, si dovevano sposare a giugno ma, a causa della pandemia, hanno dovuto posticipare al 21 settembre. Una cerimonia molto intima ed elegante, proprio come l' abito indossato dalla sposa: in cady di seta bianco della connazionale Ulyana Sergeenko ispirato agli anni Ottanta, come si vede dalle spalline imbottite e dal colletto a punta. In vita una cintura bianca, drappeggi, e una gonna a tubino. Trucco semplice e nessun ornamento sui capelli.

Per Antoine si tratta del primo matrimonio, mentre per la supermodella è il secondo. Dal 2001 al 2011 è stata sposata con il nobile inglese Justin Portman dal quale ha avuto 3 figli: Lucas, 18 anni, Neva, 13, e Viktor, 12. Tempo fa Antoine Arnault parlò a W Magazine dell'amore con Natalia: "Sin dal nostro primo appuntamento, è stato tutto una grande corsa sulle montagne russe. Quando l'ho vista per la prima volta mi è caduta la mascella, voglio dire, ovviamente è bellissima, ma ha qualcosa di indefinibile. C'è un'aura speciale intorno a lei".

Chi è Natalia Vodianova

Natalia Vodianova è una supermodella russa e filantropa (grazie alla sua associazione benefica Naked Heart, che aiuta i bambini in Russia). Nata a Gorkij il 28 febbraio 1982, Natal’ja Michajlovna Vodianova (questo il nome completo della modella) è stata allevata dalla mamma, dopo che il padre se n’era andato che lei era ancora una neonata. Dopo l’infanzia trascorsa a vendere frutta con la madre, in un sobborgo di una cittadina tra Mosca e la Siberia, a Parigi avviene il grande salto. A 17 anni viene notata da un talent scout di un’agenzia parigina e da quel momento la sua carriera nella moda è tutta in ascesa. “Credo in Dio – raccontò tempo fa ad Elle – ma anche nel destino. Nonna insisteva per comprarmi biglietti per andarmene dalla Russia, ma io non volevo. Alla fine ho deciso di provarci. E il resto è storia”. Per la sua bellezza “stellare” è soprannominata Supernova.