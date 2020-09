Skin si sposa con Ladyfag: l'annuncio del matrimonio su Instagram

Skin e Ladyfag sono pronte per il grande giorno, la notizia è stata data dalla voce degli Skunk Anansie tramite un post sul suo profilo Instagram: “Ci sono voluti dodici anni ma alla fine ho ottenuto quello che ho sempre desiderato”

Poche ore fa la cantante ha pubblicato un post comunicando la bellissima notizia, queste le sue parole: “Ci sono voluti dodici anni ma alla fine ho ottenuto quello che ho sempre desiderato. Sì, siamo ufficialmente fidanzate! Non vediamo l’ora arrivi il grande giorno , ti amo!”.

Deborah Anne Dyer , questo il suo nome all’anagrafe, è una delle icone mondiali della musica grazie a una carriera che l’ha portata sul tetto dell’Olimpo delle sette note, tra i suoi album più celebri con gli Skunk Anansie troviamo Stoosh, certificato disco di platino nel Regno Unito per aver venduto più di 300.000 copie.

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram della rocker che ha condiviso la notizia con gli oltre 135.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita tra concerti, backstage, servizi fotografici, viaggi, registrazioni in studio e relax con gli affetti più cari.

Un post condiviso da sᴋɪɴ_sᴋᴜɴᴋᴀɴᴀɴsɪᴇ (@skin_skunkanansie) in data: 20 Set 2020 alle ore 11:57 PDT

Sulla stessa lunghezza d’onda l’artista newyorkese che ha condiviso la notizia anche sul suo profilo Instagram: “Mia per sempre! Ho detto sì, ovviamente!! A essere onesta, siamo ufficialmente fidanzate in segreto dal giorno di San Valentino e innamorate da sempre! Skinny, tu sei davvero la ragazza dei miei sogni, non ci posso credere che sarai mia moglie! Ti amo”.

I due post hanno ricevuto commenti entusiasti da parte dei fan che hanno inviato numerosi messaggi di congratulazioni.