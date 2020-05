Non ha rilasciato alcuna dichiarazione, Emma Stone. Ma è bastata una videochat su YouTube per far gioire i fan: l’attrice è apparsa (a sorpresa) con la fede al dito, e le voci di un matrimonio celebrato in gran segreto si sono subito diffuse sul web.

L’occasione? Una videointervista con Reese Witherspoon, pubblicata su YouTube.

Emma Stone, l’intervista galeotta

Reese Witherspoon ed Emma Stone sono state protagoniste di una videointervista a tema Coronavirus e quarantena (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Insieme al Dr. Harold Koplewicz del Child Mind Institute hanno parlato della loro ansia durante l’isolamento: un’occasione di confronto ma anche (e soprattutto) l’occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della salute mentale dei bambini. E per invitarlo a donare.

Ciò che però i fan di Emma Stone hanno notato è stato soprattutto l’anello che l’attrice sfoggiava al dito. Un anello che sembra davvero una fede, e che li ha subito portati a chiedersi se la loro beniamina non si sia sposata in gran segreto. Del resto, le nozze erano in programma per lo scorso 20 marzo. E si sarebbero comunque celebrate in forma super riservata.

Che il Coronavirus non abbia cancellato i loro piani, ed Emma e Dave (comico del “Saturday Night Live”) si siano ugualmente sposati? I fan ne sono convinti. Laddove prima c’era il luccicante solitario donato dal futuro (?) sposo oggi c’è quella che - in tutto e per tutto - sembra una fede. Peraltro, nel corso dell’intervista, all’affermazione del dottore: «Se sposerai un uomo ansioso, dovrai frequentarmi per il resto della vita» Emma ha risposto: «Fortunatamente non l’ho fatto».