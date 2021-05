Crudelia, online un nuovo video della pellicola con Emma Stone

Crudelia: Florence and The Machine canta il brano "Call me Cruella"

Emma Stone: “I cattivi sono sempre i più divertenti”

Crudelia, un nuovo video anticipa l'uscita del film con Emma Stone

Nei giorni scorsi Emily Jean Stone, questo il nome all’anagrafe, ha raccontato al pubblico la sua trasformazione nei panni della protagonista.

L’attrice, classe 1988, ha dichiarato: “Come sappiamo, Cruella de Vil è piuttosto cattiva. In questo film, vediamo in che modo è diventata la cattiva che conosciamo. La storia è del tutto originale, ambientata in un periodo diverso, a fine anni ’70. Una delle cose più divertenti da esplorare è la sua creatività. Lei è molto brava in ciò che fa: disegnare abiti”.