Cara Delevingne racconta la seconda stagione di "Carnival Row". VIDEO

Per entrambi nuovi problemi in arrivo ed efferati omicidi da risolvere prima che scoppi l’odio in città. Con una trama fitta e ricca di colpi di scena, tra ribelli, rifugiati e “diversi” che vengono costantemente minacciati, si concluderà una stagione che è entrata nel cuore dei fan e degli stessi attori.

CARA DELEVINGNE

“Alla fine credo che i protagonisti lottino per la libertà e per tutti i diritti che vengono loro negati solo in quanto “diversi” dagli altri. In molti si sono sacrificati, durante la storia, per raggiungere questi diritti che spettano a tutti. La serie è molto bella anche perché è piena di sfumature: certamente il cuore è il fantasy, tuttavia se scavi ci sono molti messaggi politici e sociali”.

“Il mio personaggio ha perso praticamente tutto sotto molti punti di vista, eppure questo in fondo non le importa molto perché lei continuerà sempre a lottare e a seguire il suo cuore e le sue passioni. Lei è una guerriera e non c’è nulla che possa fare per negare la sua natura”.