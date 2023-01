Carnival Row 2, il trailer propone un finale epico

Carnival Row 2, cosa ci dice il trailer

approfondimento

Carnival Row: la seconda stagione sarà l'ultima

Il trailer della seconda e ultima stagione di Carnival Row ci mostra i due protagonisti, Philo e Vignette, interpretati da Cara Delevingne e Orlando Bloom. In un mondo fantastico in cui umani e creature si scontrano, questo secondo capitolo di Carnival Row ci mostrerà nuovamente l’ex ispettore Rycroft Philostrate a.k.a. Philo impegnato in un’indagine su una serie di omicidi. Intanto Vignette Stonemoss e i Black Raven sono al lavoro per vendicarsi dell’ingiusta oppressione inflitta dai leader umani di The Burgue, Jonah Breakspeare Sophie Longerbane. Scopriremo anche cosa succederà a Tourmaline quando erediterà poteri soprannaturali che compromettono il suo destino e il futuro di The Row. E poi Imogen Spurnrose, che dopo essere fuggita da The Burgue e dal suo vendicativo fratello Ezra, affronterà insieme al suo partner Agreus Astrayon una nuova società radicale che sconvolge i loro piani. “Con umani e fate divisi e la libertà in gioco, ogni eroe dovrà affrontare dilemmi impossibili e prove che tempreranno l’anima nell’epica conclusione di Carnival Row” si legge nella sinossi ufficiale.