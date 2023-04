Sul profilo di SKKN , il brand di skincare ideato da Kim Kardashian , la founder del marchio ha deciso di comparire in prima persona per svelare ai suoi fan e agli estimatori dei suoi prodotti di bellezza i segreti del suo aspetto e di una pelle sempre perfetta ed impeccabile. Con la complicità e le mani esperte di Mario Dedivanovic , il makeup artist che si occupa del suo viso da quindici anni, Kardashian si mostra senza trucco per promuovere i prodotti per il viso dall'effetto illuminante di SKKN, più altri preparati necessari per mantenere idratata la pelle del volto e del décolletè. Non è la prima volta che la quarantaduenne si fa vedere al naturale sulle sue piattaforme da milioni di follower.

Kim Kardashian non teme il giudizio del pubblico e si rivela per quello che è ai follower e ai clienti di SKKN , il marchio di skincare nato meno di un anno fa, per dimostrare l'efficacia dei suoi rimedi di bellezza puntando sull' autenticità , una strategia (anche di marketing) che nel mondo patinato delle celebrity note su Instagram è sempre molto apprezzata. Da sempre fedele ai principi guida insegnati dalla mamma-manager Kris Jenner , vero Deus ex machina dei molti business delle sue figlie, Kim Kardashian è ben consapevole di essere la migliore promoter di sé stessa e dei prodotti delle sue linee, dunque, non si fa scrupoli a farsi riprendere dalle telecamere in postazione makeup col volto completamente struccato, con i segni di qualche imperfezione e qualche discromia, mostrando tutti i passaggi attraverso i quali raggiunge l'aspetto da diva per cui tutti la conoscono.

Il sodalizio con Mario Dedivanovic

Il mago del viso perfetto di Kim Kardashian, Mario Dedivanovic, è l'artefice della trasformazione glam a cui sottopone la sua cliente più famosa. Il truccatore conosciuto in tutto il mondo (a sua volta creatore di una linea di makeup, Makeup by Mario) si adopera con i vari prodotti di SKKN la cui combinazione nutre la pelle del viso preparandola al trucco e ai passaggi successivi. In evidenza, come è logico per questo tipo di video promozionale, la face cream di SKKN, il toner esfoliante e le gocce d'olio della stessa linea. Il mix consente di ottenere una pelle morbida e pronta per il fondotinta, step di partenza per delineare i tratti di Kim.

Kim Kardashian e Mario Dedivanovic rappresentano un team ultra collaudato e nel video raccontano al pubblico di aver da poco celebrato i primi quindici anni del loro sodalizio artistico ed estetico. Kardashian è stata forse la portavoce più influente del contouring style, la tecnica di trucco grazie alla quale donne e uomini dello showbiz e non solo hanno sfruttato al massimo il potere illusionistico del makeup per scolpire e modellare i tratti del viso attraverso fard e polveri colorate. Il truccatore, che è considerato un guru del contouring, ha sperimentato e affinato le sue tecniche proprio con Kim Kardashian che, negli anni Dieci del Duemila, è stata una delle maggiori beauty influencer in fatto di contouring. A Dedivanovic si deve il trucco della star per tutte le campagne pubblicitarie dei suoi vari business (con SKIMS in testa) nonché il makeup delle apparizioni dell'imprenditrice a tutti i Met Gala a cui ha partecipato, non ultimo quello del 2022 per il quale si è trasformata in una strepitosa Marilyn.