Per sponsorizzare la sua nuova linea di olio per la pelle SKKN BY KIM, la star dei social Kim Kardashian ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune sue foto senza make-up, ecco il post.

Da sempre appassionata al make-up, Kim viene definita la regina del contouring. Giugno è stato il mese di debutto di SKKN BY KIM, la nuova linea skincare di Kim Kardashian composta da nove prodotti: un detergente, un tonico, un esfoliante, un siero all’acido ialuronico, un siero alla vitamina C, una crema viso, una crema per il contorno occhi, un olio luminoso e un olio notte. Per Kim Kardashian non si tratta però della prima avventura imprenditoriale in campo cosmetico. L'influencer già 5 anni fa aveva creato il brand KKW Beauty, oggi chiuso, con il quale aveva reso disponibile per tutti il make-up per realizzare il suo famoso contouring.