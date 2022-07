4/10 Immagine tratta dal profilo Instagram @khloekardashian

I Caraibi sono una delle mete preferite dal clan Kardashian-Jenner che, negli anni, ha raggiunto l'arcipelago in varie occasioni per viaggi speciali che includevano l'intera famiglia, fidanzati e mariti compresi. Alcune di queste vacanze sono state documentate nelle varie stagioni di Keeping Up With The Kardashian, reality show targato E! Entertainment in onda per venti stagioni dal 2007. In questa foto acquatica Khloé si rilassa con un drink

Khloe Kardashian, le foto più belle