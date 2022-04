Zara, collab con Good American, brand di jeans di Khloé Kardashian

Attentissima alla moda e al business, Khloé Kardashian , imprenditrice, influencer e star della tv, non poteva farsi scappare l'occasione di collaborare col colosso della moda Zara. Dal 5 maggio , una speciale selezione di capi del brand di jeans ideato dalla trentasettenne star dei reality saranno disponibili in alcuni store degli Stati Uniti e sul sito ufficiale del retailer, zara.com. La capsule collection Good American x Zara sarà accessibile nel prezzo e, naturalmente, inclusiva sotto il profilo delle taglie, nel rispetto dei principi fondamentali per cui è nato il brand, ossia, offrire a tutti il piacere di indossare i jeans.

I capi in jeans Good American x Zara

approfondimento

È davvero entusiasta Khloé Kardashian di presentare il suo nuovo progetto che porterà i suoi famosi jeans nei guardaroba di un pubblico ancora più ampio. Forte del successo delle sue collezioni negli Stati Uniti dove le consumatrici hanno apprezzato fin dal primo istante l'idea di realizzare una linea di jeans per tutte le fisicità (con una gamma di taglie che va ben oltre quelle disponibili per altri marchi), Good American ha iniziato già da qualche tempo a collaborare con collezioni speciali con alcune delle realtà più popolari del settore, da Zalando a Revolve.

Pensato per valorizzare il corpo delle donne vere, diverse da quelle che sfilano sulle passerelle, Good American ha iniziato con i jeans per ampliare l'offerta con capi sportivi, adatti per il dailywear, scarpe, accessori e molto altro.

La collezione realizzata in collaborazione con Zara si limita a una selezione di capi must-have interamente in denim, molto rappresentativi dei prodotti basic proposti in ogni collezione. Nell'accattivante campagna fotografica che accompagna l'iniziativa, scattata dal fotografo di moda di fama globale Mario Sorrenti, ci sono pantaloni jeans di diverso taglio, larghi e a vita bassa, skinny, con i tagli sulle cosce, flare, cioé, a campana. Il colore dominante è il classico azzurro jeans, declinato anche in una tonalità leggermente più chiara. Oltre ai jeans, ci saranno anche camicie in denim, qualche t-shirt basic e qualche canotta in jersey, più una tuta a maniche corte; taglie disponibili da 0 a 30 (ben oltre la 14, misura massima realizzata dalla maggior parte dei brand), con prezzi compresi tra i trentasei e i cento dollari, per il mercato a stelle e strisce.