A 57 anni Brooke Shields posa per SKIMS, il brand di Kim Kardashian

L'icona del cinema e della moda è il volto di punta della campagna pubblicitaria dei primi reggiseni della linea di intimo modellante della Kardashian, sempre più all'avanguardia e più inclusiva



La vocazione inclusiva di SKIMS, il brand di intimo di Kim Kardashian dedicato alle donne di tutto il mondo, senza differenze di etnia, taglia, età, si riflette nella nuova esplosiva scelta di casting per la campagna che promuove la prima linea di reggiseni confortevoli del marchio. A capeggiare il gruppo di indossatrici speciali dei nuovi modelli, Brooke Shields, attrice e top model di larghissima fama che a cinquantasette anni è tornata a posare in abbigliamento intimo e in pose super seducenti per l'obiettivo di Vanessa Beecroft, già fotografa della linea della Kardashian.



Brooke Shields e le altre modelle speciali di SKIMS approfondimento Da Heidi Klum a Tyra Banks, poker di supermodelle per SKIMS Con i capelli biondi dalle onde selvagge e una silhouette perfetta, Brooke Shields è ancora l'icona di bellezza naturale e spontanea che con i suoi occhi chiarissimi ha affascinato generazioni di spettatori fin dai tempi di Laguna Blu. Ma se il cinema è tutt'ora la passione della Shields, la moda resta il suo l'habitat naturale, infatti, nell'ultima campagna SKIMS, la regina delle copertine degli anni Ottanta e Novanta, è davvero splendida.

Rappresentante delle donne all'inseguimento dell'obiettivo di trovare in un unico reggiseno comfort e della sensualità, Brooke Shields non è l'unica modella speciale della nuova campagna SKIMS. Con lei, negli scatti mostrati in anteprima su Instagram, ci sono l'attrice e presentatrice televisiva Chelsea Handler, le cantanti Becky G e Cassie Ventura le attrici Juliette Lewis e Indya Moore, un gruppo di donne famose (non una novità per SKIMS celebre per aver spesso coinvolto nelle sue campagne le donne comuni) ma soprattutto con età e fisicità differenti, in linea con l'idea che l'intimo della signora Kardashian è per tutti, nessuno escluso.



La prima collezione di reggiseni di Kim Kardashian GUARDA ANCHE Tutti i video di moda Anche questa campagna le cui immagini sono diventate virali ben prima della data di acquisto dei prodotti mostrati (in vendita sul sito ufficiale del brand dal 27 settembre), è visivamente assimilabile a tutte le altre di SKIMS, marchio che esprime la predilezione per le tonalità nude e per l'estetica minimalista della sua fondatrice. I reggiseni, declinati in tutte le tonalità compatibili con i diversi tipi di l'incarnato femminile, spaziano dal modello col ferretto a quello con le coppe sagomate a quelli a canotta, tutti realizzati nelle inconfondibili fibre soffici e contenitive per cui l'intimo di Kim Kardashian è apprezzato sul mercato. Brooke Shields, che ha condiviso le foto in cui è protagonista, si è detta onorata ed emozionata di far parte di questo progetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brooke Shields (@brookeshields)