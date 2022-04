Penélope Cruz inaugura Moonlyon, la sua nuova casa di produzione

Non solo attrice, Penélope Cruz si appresta ad allargare i suoi orizzonti con la presentazione di Moonlyon, la sua nuova casa di produzione. Moonlyon collaborerà assiduamente con la più navigata The Mediapro Studio Condividi

Penélope Cruz è probabilmente l’attrice spagnola più conosciuta al mondo, autentica musa di Pedro Almodovar con il quale ha collaborato in diversi film. Oltre a proseguire la sua carriera nel mondo del cinema come attrice, Penélope Cruz sta studiando anche altri progetti, uno dei quali reso ufficiale nelle scorse ore. Infatti, la pluripremiata artista ha annunciato la creazione della Moonlyon, una nuova casa di produzione che Penélope Cruz curerà insieme a The Mediapro Studio.

La nascita di Moonlyon approfondimento Penelope Cruz vorrebbe fare un musical con il marito Javier Bardem L’obiettivo di questa nuova casa di produzione sotto la supervisione di Penélope Cruz è quello di produrre e distribuire contenuti inediti. La collaborazione con The Mediapro Studio, inoltre, non è casuale perché essa è una delle case produttrici più conosciute nel panorama internazionale e, attraverso la sua influenza, permetterà lo sviluppo e la conoscenza dei contenuti di Moonlyon in tutto il mondo. The Mediapro Studio, infatti, vanta ben 24 uffici in tutto il mondo e, dal giorno della fondazione, ha avviato delle collaborazioni con varie società come Disney +, WarnerMedia, Paramount +, Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max e Viacom tra le altre. Laura Fernandez Espeso, amministratore di The Mediapro Studio, ha promesso che s’impegnerà al massimo per far crescere Moonlyon. La Espeso e la Cruz, inoltre, sono legate da un’amicizia che va avanti da diversi anni, nata e cresciuta durante i lavori dell’attrice.

Una lunga carriera di successi per Penelope Cruz approfondimento Finale a sorpresa, il trailer con Penélope Cruz e Antonio Banderas Insomma, Penélope Cruz si appresta ad aprire un nuovo capitolo di una carriera già ricca di successi. L’attrice ha vinto un Premio Oscar nel 2009 come Miglior attrice non protagonista nel film di Woody Allen Vicky Cristina Barcelona. I premi, però, non finiscono qui perché come Miglior attrice protagonista vanta anche un Premio BAFTA, un David di Donatello, tre Premi Goya, un Prix d’interpretation feminine al Festival di Cannes e una Coppa Volpi nel Festival di Venezia. Una fama internazionale che le ha permesso anche di ottenere una stella nella prestigiosa Hollywood Walk of Fame nel 2011. Dal prossimo giovedì 14 aprile, infine, sarà al cinema accanto ad Antonio Banderas in Finale a sorpresa, film prodotto proprio da The Mediapro Studio.