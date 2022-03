Finale a sorpresa, il trailer con Penélope Cruz e Antonio Banderas

Cinema

In occasione dell'uscita nelle sale dell'ultimo film con Javier Bardem, 'Il capo perfetto', di Fernando León de Aranoa, candidato all’Oscar per la Spagna come il Miglior film straniero, ecco alcune curiosità sulla sua vita artistica e soprattutto sul suo legame con la sua bellissima moglie Penelope Cruz. Una delle coppie più affiatate dello star system