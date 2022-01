Penelope Cruz vorrebbe fare un musical con il marito Javier Bardem

Penélope Cruz ha raccontato in esclusiva a ET la voglia di prenere parte a un musical in compagnia di Javier Bardem Condividi

Penélope Cruz e Javier Bardem (FOTO) formano indubbiamente una delle coppie più celebri e amate del mondo dorato di Hollywood. Nelle scorse ore ET ha intervistato l'artista che ha parlato della voglia di realizzare un musical con il marito.

Penélope Cruz, le dichiarazioni approfondimento Penelope Cruz e il marito Javier Bardem: le foto più belle È il 2009 quando l’attrice spagnola (FOTO) prende parte a Nine di Rob Marshell, a distanza di oltre un decennio Penélope Cruz ha raccontato in esclusiva a Nischelle Turner il desiderio di realizzare un nuovo musical: “Adorerei farlo”.

approfondimento Venezia 2021 - Madres Paralelas, l'intervista ad Almodovar e Cruz Penélope Cruz ha dichiarato: “Ho visto mio marito cantare in Being the Ricardos e ha fatto un lavoro incredibile! Provava ciò che ho provato io quando ho fatto Nine, quando non avevo idea che avrei potuto cantare ma poi Rob Marshall mi ha convinto che avrei potuto farlo dopo un paio di prove”.