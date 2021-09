Venezia 2021 - Madres Paralelas, l'intervista ad Almodovar e Cruz

Il regista spagnolo apre la kermesse con il suo nuovo film. Al centro della storia, ancora una volta l'universo femminile. "Mi diverte e mi riesce meglio scrivere delle donne" Condividi:

Ad aprire la 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è Madres Paralelas di Pedro Almodovar. Un film in cui il regista spagnolo torna a fare quello che gli riesce meglio, raccontare l'universo femminile. Madres Paralelas è la storia di due giovani madri, ma è anche una profonda riflessione sulle origini e sulla famiglia. Denise Negri ha intervistato il regista e l'attrice protagonista, Penelope Cruz.

Nel film si parla degli antenati, del nostro passato e dei nostri discendenti. Il problema del personaggio è che tiene un dilemma tra queste due realtà: quella storica e quella intima e personale. Un personaggio molto affascinante per me, e molto difficile da interpretare per Penelope, perché vive una contraddizione costante. Abbiamo lavorato tanto perché l’unico modo per realizzarlo era provandolo minuziosamente e lei è stata molto generosa e mi ha dato tutto il tempo che era necessario.

Una parte rimane con te per sempre perché dopo un processo così lungo con un personaggio come questo ti cambia. Ci sono tanti personaggi che ho fatto e amo perché mi hanno fatto imparare delle cose nuove, ma questo è veramente speciale per me. E’ stato un viaggio molto forte ma allo stesso tempo lo ricordo come un periodo felice. Abbiamo sofferto ma lo rifarei domani. Un onore esser stata parte di un film che parla di cose così importanti per il nostro Paese e per il mondo.