In occasione del tradizionale battesimo nelle acque del Lido, la madrina della 78ma edizione del Festival di Venezia, ha sfoggiato un abito firmato Giorgio Armani Privé. I ricami preziosi, la generosa scollatura e l'eleganza dell'attrice hanno conquistato i fotografi. Sempre di Re Giorgio, l'outfit total white scelto per l'arrivo in Laguna. LA GALLERY (in aggiornamento)