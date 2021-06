Festival di Venezia, a Jamie Lee Curtis il Leone d'Oro alla carriera

Discendente in linea diretta dall’aristocrazia del cinema americano, poiché figlia di due star indimenticabili come Tony Curtis e Janet Leigh, è la naturale incarnazione della star capace di calarsi in ruoli di attrice versatile e disponibile, con grande carisma e personalità non comune. L’insieme di queste qualità, unito al suo lavoro di scrittrice di libri per l’infanzia e al suo impegno filantropico, hanno cementato nel tempo il suo status di artista internazionale . La sua carriera lunga quattro decenni – prosegue il Direttore Alberto Barbera – è iniziata con il folgorante debutto dell’horror Halloween, divenuto un classico, e comprende più di quaranta film, ricordandoci che il vero talento, unito all’intelligenza, all’ironia, alla perseveranza e alla pura grinta, rappresentano i tratti distintivi di questa autentica star. Oltre alla leggendaria saga di Halloween, la carriera di Jamie Lee Curtis ha toccato tutti i generi cinematografici, dalle memorabili e amatissime commedie Knives Out, Un pesce di nome Wanda, Una poltrona per due, Quel pazzo venerdì, ai film d’azione True Lies e Blue Steel, fino ai drammi Il sarto di Panama, Papà, ho trovato un amico e Amore per sempre. Il suo lavoro rivela un’artista che sa calibrare tono e stile con impeccabile abilità e grazia”.

La carriera di Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis ha sempre dimostrato grande versatilità nel corso della sua carriera di attrice, recitando in film di successo tra cui il blockbuster "True Lies", per il quale ha vinto un Golden Globe; "Una poltrona per due", premio BAFTA come miglior attrice non protagonista; "Un pesce di nome Wanda", nomination come miglior attrice sia ai BAFTA che ai Golden Globe; e il film Disney "Quel pazzo venerdì", la cui interpretazione le è valsa un’altra nomination ai Golden Globe. Jamie Lee Curtis ha esordito al cinema nei panni di Laurie Strode nel film "Halloween", ruolo che l’ha resa nota presso il pubblico di tutto il mondo. Quarant’anni dopo, nel 2018, Curtis interpreta nuovamente lo stesso personaggio in Halloween di David Gordon Green, film prodotto dal guru del cinema horror Jason Blum, che ottiene uno straordinario successo di pubblico: gli incassi del primo weekend sono i più alti mai registrati per un film con protagonista femminile di età superiore ai cinquantacinque anni. Recentemente Jamie Lee Curtis ha recitato nel film "Knives Out", un murder mistery che reinterpreta il genere investigativo in chiave moderna. Il film, scritto e diretto da Rian Johnson, vanta un cast di rilievo che comprende anche Daniel Craig, Chris Evans e Ana De Armas. Assieme a Cate Blanchett e Kevin Hart, Curtis farà parte del cast di "Borderlands", film ispirato all’omonimo videogioco. Ha inoltre recitato in "Spare Parts; Ancora tu!" con Sigourney Weaver, Kristen Bell e Betty White; "Beverly Hills Chihuahua"; "Fuga dal Natale" a fianco di Tim A llen; "Il sarto di Panama" assieme a Pierce Brosnan e Geoffrey Rush; "Creature selvagge"; "Virus"; "Nick e Gino"; "Blue Steel – Bersaglio mortale"; "Papà, ho trovato un amico"; "Il mio primo bacio"; "Amore per sempre"; "La notte della verità"; "Arresti familiari"; "Passione fatale". Nel 2016 Curtis torna al genere horror recitando nella serie TV "Scream Queens" creata da Ryan Murphy, ruolo grazie al quale ottiene una nomination ai Golden Globe. Recita al fianco di Richard Lewis nell’acclamata sitcom "Anything But Love" che le consente di vincere un Golden Globe e un People Choice Award. Un’altra nomination ai Golden Globe arriva per la sua interpretazione in "Felicità: singolare femminile", film di TNT tratto dall’opera teatrale "The Heidi Chronicles" di Wendy Wasserstein. Nel 1998 Curtis recita nel TV movie della CBS "Il dono di Nicholas" per la cui interpretazione ottiene una nomination agli Emmy. Curtis ha recitato inoltre nelle serie TV "New Girl" e "NCIS - Unità anticrimine".