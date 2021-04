Serena Rossi madrina della Mostra del cinema di Venezia 2021

La carriera

approfondimento

Serena Rossi, i suoi migliori film

L’attrice napoletana, classe 1985 era stata già in concorso al Lido nel 2017 con Ammore e Malavita dei Manetti Bros, per la cui interpretazione vince un David di Donatello, un Nastro d’Argento e un Ciak d’Oro. Altre prove della sua grande bravura d'attrice le aveva date con le interpretazioni in Brave Ragazze di Michela Andreozzi e 7 ore per farti innamorare di Giampaolo Morelli, film che le sono valse la candidatura ai Nastri d’Argento come Migliore Attrice Protagonista di Commedia nel 2020 e al Ciak d’Oro come Miglior Attrice Protagonista. E' stata anche protagonista in Lasciami andare di Stefano Mordini, presentato alla 77ma Mostra di Venezia. Dopo l’uscita in streaming de La tristezza ha il sonno leggero di Marco Mario de Notaris, è in attesa di presentare in sala l’attesissimo Diabolik dei Manetti Bros. Ancora per il cinema, in veste però di doppiatrice ha prestato la sua voce a vari personaggi Walt Disney: è la principessa Anna della saga di Frozen, è Cenerentola in Into the Woods ed è la voce cantata di Emily Blunt ne Il ritorno di Mary Poppins.