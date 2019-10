Brave ragazze, la recensione del film

Siete nostalgici della commedia all'italiana, quella vera, quella di Monicelli, di Risi, di Scola, dei mattatori Sordi e Gassmann? Allora Brave ragazze è il film che potrebbe fare per voi. Punto primo: perché é scritto con intelligenza. Infatti la penna è di Michela Andreozzi, una che di testi originali e azzeccati se ne intende, avendo alle spalle un'intensa carriera multidisciplinare (è autrice di teatro, TV, cinema). E la bella scrittura la si nota soprattutto nel modo in cui tratteggia le protagoniste, 4 "scappate di casa": Anna (Ambra Angiolini), precaria, single e con due figli a carico, le sorelle irrealizzate Chicca (Ilenia Pastorelli) e Caterina (Silvia d'Amico), la timorata di Dio e del marito violento Maria (Serena Rossi). Tutte brave ragazze alla ricerca di un futuro migliore. Come ci insegna il Walter White/Heisenberg di 'Breaking Bad', talvolta per i brav'uomini è il crimine l'unica strada per fuggire da una vita senza soddisfazioni. E così il quartetto inizia, con involontaria destrezza, a rapinare banche. Diventano imprendibili, anche perché - forse per vendicarsi di un mondo che sembra fatto solo a misura di maschio - si camuffano da uomini. Neanche il bravo e baffuto commissario Gianni Morandi (l'ottimo Luca Argentero) riesce a scovarle, nonostante abbia addirittura una relazione con una di loro.

Punto secondo: come insegnava il grande Furio Scarpelli, il cinema nasce dalla rielaborazione della realtá. E Michela Andreozzi non inventa una storia di fantasia, ma reinventa un episodio di vita vissuta, accaduto in Francia negli anni '80. Il film sposta l'azione nella provincia italiana, a Gaeta, ma mantiene l'ambientazione vintage. Peró, a differenza di molti film e serie, qui non c'è nostalgia: gli anni 80 non sono il leggendario regno di Bengodi rimpianto da troppi, ma un'epoca non lontana da quella luci e ombre di oggi, fatta di precarietá, diseguaglianza, disperazione. E violenza familiare: tema che Andreozzi é bravissima a far emergere, da subplot, a punto nevralgico del film. Ma il bello di 'Brave ragazze' è che, nel solco appunto della grande commedia popolare, mescola egregiamente il dramma al comico, il sentimentale al divertimento, in un equilibrio di toni invidiabile.

Punto terzo: perché a dirigere tutto questo ben di Dio c'è Michela Andreozzi. Che non è uno di quegli artisti - Michela, oltre che sceneggiatrice, é anche attrice e conduttrice di talento - che una volta dietro la macchina da presa si fa guidare da altri. No. Lei ha le idee chiare, dirigendo con piglio e sicurezza il suo cast (oltre alle quattro mattatrici c'è anche una veterana come Stefania Sandrelli e l'immenso Max Tortora). É abile persino nelle scene d'azione. E in una commedia che vuole essere anche un heist movie, girare degli inseguimenti fatti come Dio comanda non è cosa da poco. In un campo da gioco dominato dai maschi, Andreozzi con la sua commedia femminista gioca bene le sue carte. E vince.