La nuova commedia di Michela Andreozzi, in uscita nelle sale italiane a partire da giovedì 10 ottobre grazie a Vision Distribution, vede protagoniste Ambra Angiolini, Serena Rossi, Ilenia Pastorelli e Silvia D’Amico, quattro amiche per la pelle che si trasformano in quattro improbabili rapinatrici. La storia trae ispirazione da un fatto realmente accaduto in Francia, ad Avignone: sul set ci ritroviamo negli Anni Ottanta, a Gaeta, luogo d’infanzia della regista. Qui, quattro insospettabili brave ragazze mettono a segno una rapina cambiando per sempre il corso delle loro esistenze. La pellicola, definita dalla regista “un film bigodini e pistole”, vede nel cast anche Luca Argentero, Stefania Sandrelli, Max Tortora, Massimiliano Vado e la stessa Michela Andreozzi interprete di un cameo nei panni di Franca, braccio destro del commissario di turno.



Cos’hanno in comune una ragazza madre con due figli e senza un lavoro stabile (Ambra Angiolini), una moglie vittima di violenze domestiche votata alla Madonna (Serena Rossi) e due sorelle sopra le righe che sognano un futuro migliore (Ilenia Pastorelli e Silvia d’Amico)? I loro destini, una profonda amicizia e la medesima voglia di riscatto. Con una certa dose di coraggio e altrettanta incoscienza, Anna, Chicca, Caterina e Maria, stanche delle rispettive vicissitudini quotidiane decidono di cambiare vita e, pistole in pugno, si danno alla malavita. In paese, a indagare sulla scena del crimine, ci pensa il commissario Morandi interpretato da Luca Argentero.



In occasione dell’uscita al cinema del film, davanti agli studenti dell’Università IULM di Milano, Gianni Canova ha incontrato Michela Andreozzi, Ambra Angiolini e Serena Rossi, il risultato è stato esilarante. Tra aneddoti, fake news, quiz, retroscena, “interrogazioni a sorpresa” come a scuola e coretti estemporanei, il “Cinemaniaco” più amato della tv ci ha svelato il vero volto di tre donne straordinarie che insieme, hanno saputo dare il meglio di sé entusiasmando la platea. Dopo la visione del trailer, il professore si rivolge alla regista e scopriamo che dietro la storia delle “amazzoni di Avignone” c’è un passato remoto: “questo film ha una genesi lontanissima, quell’articolo di giornale dove c’era l’intervista del personaggio a cui Anna si ispira, era del 2003, nel corso degli anni ho fatto una prima stesura “onlus”, cioè l’ho fatta per me, pensando che non l’avrebbe mai letta nessuno, quindici anni fa non sapevo ancora che avrei fatto la regista”, e invece eccola qui, a presentare il suo secondo film, dopo il successo di Nove lune e mezza del 2017. Dopo una “scrittura drammaticissima”, lavorata e rivista negli anni, Brave ragazze esce al cinema, grazie al sostegno dei produttori, ma grazie soprattutto all’istinto della regista: “sapevo che questo film apparteneva al cinema e ho voluto che vedesse la luce”.



Canova non fa in tempo a commentare che la pellicola ricorda “una specie di versione femminile del film I soliti ignoti, criminali da strapazzo piuttosto inadeguati”, che il siparietto tra Ambra e Serena scalda l’atmosfera, la palla passa a Michela e torna al centro: è così per tutto il tempo. Un crescendo di battute, un continuo rimando a chi ne sa di più, a chi fa più ridere, a chi si prende meno sul serio. Si salvi chi può e soprattutto che “la Madonna c’accompagni”, come sottolinea Serena Rossi. Tra i pochi uomini presenti nel film, il marito della Andreozzi (sul set consorte di Maria) e Luca Argentero che saluta il cast attraverso un video e racconta la sua esperienza sul set. Percepita la reazione del pubblico femminile alla vista dell’attore sex symbol, Ambra prende la parola e sparge il panico annunciando a gran voce la presenza di Argentero in sala, ma è l’ennesima boutade. E giù a ridere. Gianni Canova rilancia e finisce a parlare con disinvoltura dell’interno coscia di Ambra. Scroscio di applausi. Ma tra una chiacchiera e l’altra, è l’ora dei saluti, il sipario si chiude sulle note di “Strada facendo” di Claudio Baglioni cantata a squarciagola dalle brave ragazze, e da tutto il pubblico. Non resta che andare al cinema e continuare a godersi lo spettacolo, da 10 ottobre nelle sale italiane.