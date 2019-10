Brave ragazze, l'anteprima del film

Una storia di paese che diventa una storia più grande di una città. Quattro amiche con mille problemi quotidiani decidono che è il momento di rapinare una banca e sorridere alla vita. Quale è il confine delle Brave Ragazze? Potrete cominciare a comprenderlo su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due martedì 8 ottobre alle ore 21 all’interno di 100x100Cinema guardando alcuni minuti in anteprima del film di Michela Andreozzi in arrivo al cinema giovedì 10 ottobre (Vision Distribution).



Siamo a Gaeta agli albori degli anni Ottanta. Lì entrano in scena le Brave Ragazze di Michela Andreozzi, film che si ispira a una storia vera. Protagoniste sono quattro in crisi esistenziale ognuna per un motivo differente. Anna (Ambra Angiolini) è madre di due bambini con un lavoro precario e l'imbarazzo di non poter acquistare ai figli un costume per Carnevale. Chicca (Ilenia Pastorelli) e Caterina (Silvia D'Amico) sono sorelle agli antipodi: hanno fiducia nel futuro sognano di fuggire dalla loro quotidianità ma tutto si spezza quando Chicca si fa licenziare e di conseguenza anche la sorella Caterina finisce a ingrossare le liste di disoccupazione. Maria (Serena Rossi) è una molto religiosa, timida e buona d'animo ma, quasi per contrappasso, convive con un marito irascibile e iracondo. Quello che manca è il guizzo per liberarsi dalle proprie inquietudini, un po' perché non c'è la possibilità un po' perché si ha paura di quella possibilità che si chiama riscatto. A un certo punto la disperazione diventa forza comune e si concretizza in un progetto folle: rapinare la banca del paese. La rapina mette in movimento il commissario Morandi (Luca Argentero) che sospetta di una banda di professionisti. Resta il fatto che tante vite saranno sconvolte da quanto accaduto.