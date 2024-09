Vermiglio è il film che l'Italia candida alla selezione per l'Oscar

il lungometraggio di Maura Delpero, premiato a Venezia con il Leone d'argento, ha avuto la meglio su altri 18 titoli, nella riunione che si è svolta oggi presso l'Anica del comitato di selezione. Il 17 gennaio del 2025, giorno delle nomination, sapremo se la pellicola è entrata nella lista delle cinque opere che possono ambire a vincere la statuetta

Il Comitato di Selezione per il film italiano da designare agli Oscar®, istituito dall’ANICA su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences®, riunito davanti a un notaio e composto da Pedro Armocida, Maria Rita Barbera, Cristina Battocletti, Giorgia Farina, Francesca Manieri, Guglielmo Marchetti, Paola Mencuccini, Giacomo Scarpelli, Giulia Louise Steigerwalt, Alessandro Usai, Cecilia Zanuso, ha votato Vermiglio di Maura Delpero quale film che rappresenterà l’Italia alla 97° edizione degli Academy Awards®, nella selezione per la categoria International Feature Film Award, con la seguente motivazione: “Per la sua capacità di raccontare l’Italia rurale del passato, i cui sentimenti e temi vengono resi universali e attuali”.

L'endorsement di Paolo Sorrentino Vermiglio concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy® e che sarà resa nota 17 dicembre 2024. L’annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 17 gennaio 2025, mentre la cerimonia di consegna degli Oscars® si terrà a Los Angeles il 2 marzo 2025. Paolo Sorrentino, regista di Parthenope, film che era stato selezionato tra i 18 titoli italiani selezionati per concorrere all'Oscar, ha commentato il verdetto con queste parole: WSono molto contento che l'Italia abbia scelto Vermiglio e lo dico con assoluta sincerità. Vermiglio è un ottimo film e io auguro a Maura Delpero un lungo e bel cammino in questa avventura memorabile che è la corsa all'Oscar". approfondimento Vermiglio, la recensione del film in concorso a Venezia 2024

Vermiglio, la trama del film In quattro stagioni la natura compie il suo ciclo. Una ragazza può farsi donna. Un ventre gonfiarsi e divenire creatura. Si può smarrire il cammino che portava sicuri a casa, si possono solcare mari verso terre sconosciute. In quattro stagioni si può morire e rinascere. Vermiglio racconta dell’ultimo anno della seconda guerra mondiale in una grande famiglia e di come, con l’arrivo di un soldato rifugiato, per un paradosso del destino essa perda la pace, nel momento stesso in cui il mondo ritrova la propria.