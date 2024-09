Vermiglio, Babygirl, April, Jouer avec le feu; 4 film diretti da cineaste trionfano al Lido. La stanza accanto (The Room Next Door) di Pedro Almodovar si aggiudica il Leone D’oro con una pellicola che vede protagoniste assolute Tilda Swinton e Julianne Moore. Premiato per la miglior sceneggiatura Ainda Estou Aqui di Walter Salles è incentrato sulla figura di una madre coraggio