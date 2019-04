Scarlett Johansson: le foto più belle dell'attrice

Dal 2010 Scarlett Johansson è entrata nel magico mondo della Marvel. L'attrice di origine danese interpreta il ruolo di Natasha Romanoff / Vedova Nera e ovviamente è tra i protagonisti di "Avengers: Endgame" al cinema dal 24 aprile.

Una delle attrici più conosciute al mondo, ha recitato con grandi registi come Woody Allen e veri e propri talenti in erba ma i risultati sono sempre stati affascinanti. In poco tempo ha smentito chi aveva pensato solo ed esclusivamente alla sua bellezza dimostrando tutte le sue doti di recitazione.

Anche in un cast così ricco come quello presente nei film della saga degli Avengers, Scarlett Johansson spicca per la sua personalità. La sua versatilità è tale da averla portata anche a cimentarsi nella musica ed anche in questo caso è riuscita a conquistare le persone con le sue abilità vocali.

Donna fatale, supereroe o serial killer, Scarlett Johansson ha sempre sorpreso tutti per la sua capacità di cimentarsi in ruoli che inizialmente non sembravano alla sua portata. Anno dopo anno ha trasformato quella che è la sua passione in una vera e propria sfida mettendo in fila una serie di grandi successi anche al botteghino.

Tra i riconoscimeni ricevuti due candidature ai Golden Globe per la sua interpretazione nel film "La ragazza con l'orecchino di perla" e "Lost in Translation - L'amore tradotto". Per quest'ultimo ha vinto anche il BAFTA come migliore attrice protagonista. Ha ricevuto altre due candidature ai Golden Globe per Una canzone per Bobby Long e Match Point.