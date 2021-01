4/13 EMI

Il 1971 è l’anno in cui Spector ha co-prodotto l’album Imagine di John Lennon and The Plastic Ono Band with the Flux Fiddlers. Nel disco c’è ovviamente il mitico singolo che dà il titolo all’album.



John Lennon: Plastic Ono Band, 50 anni fa il primo album solista dopo l’addio dei Beatles