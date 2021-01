Paul McCartney, figlia racconta gli Abbey Road Studios in documentario

Mary Anna McCartney, fotografa figlia di Paul McCartney e della sua prima moglie Linda Eastman, curerà “If These Walls Could Sing”, il docu che celebra i novant’anni di attività delle sale londinesi entrate nel mito

Si intitolerà If These Walls Could Sing (che significa “se queste mura potessero cantare”, storpiando il modo di dire “se queste pareti potessero parlare”) e sarà uno dei progetti celebrativi per i novant’anni di attività delle sale londinesi della EMI rese immortali dai Beatles .

If These Walls Could Sing, il documentario sugli Abbey Road Studios

If These Walls Could Sing è per ora in fase di pre-produzione e sarà prodotto dalla Universal Mercury Studios in collaborazione con la Passion Pictures.

Quest’ultima è la casa di produzione co-fondata da John Battsek Ventureland, famoso produttore cinematografico britannico di film documentari.

Tra i documentari prodotti da lui si annoverano capolavori del calibro di One Day in September e Searching For Sugar Man (entrambi premiati con l’Oscar).

Nel 2013 Battsek ha prodotto il documentario di Greg Barker, Manhunt: The Search For Bin Laden, e nel 2018 Forever Pure, entrambi insigniti di un Emmy Award.