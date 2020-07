Yellow Submarine, la storia del film d'animazione

Il 17 luglio 1968 a Londra ci fu la prima assoluta di “Yellow Submarine”, film d’animazione con protagonisti i Beatles (FOTOSTORIA). La pellicola, diretta da George Dunning, vede i Fab 4 protagonisti di un’avventura psichedelica per salvare Pepperland, terra paradisiaca dove regnano musica, colori, fiori, allegria e amore. La tecnica d’animazione scelta unisce surrealismo e pop art discostandosi dagli altri prodotti dell’epoca. I disegni dell'artista tedesco Heinz Edelmann rappresentavano pienamente il periodo così da rendere “Yellow Submarine” una fiaba adatta ai bambini ma anche agli adulti grazie anche al cupo sarcasmo presente in numerose battute. Il film è un’autentica celebrazione degli anni Sessanta, quelli del movimento hippie e della "summer of love". A distanza di 52 anni viene ancora considerato un punto di riferimento per l’animazione e all’epoca ricevette consensi da parte di pubblico, critica ed esteti del genere. La creazione della pellicola animata Yellow Submarine ha inizio quando il produttore televisivo Al Brodax sottopone il progetto al manager dei Fab Four, Brian Epstein.

La trama di “Yellow Submarine”

La terra di Pepperland viene conquistata dai Biechi Blu, mostri umanoidi blu che cancellano ogni colore presente e rendono immobili gli abitanti. L’unico a salvarsi è il capitano Fred che a bordo di un sommergibile giallo raggiunge Liverpool per incontrare i Beatles e chiedere aiuto. I Fab Four attraverseranno così il Mare del Tempo, il Mare della Scienza, il Mare dei Mostri, il Mare del Niente, il Mare delle Teste e il Mare dei Buchi prima della sfida finale contro il capo dei Biechi Blu. Grazie alla magia della musica, Pepperland sarà di nuovo libera e i Beatles faranno un concerto insieme ai Biechi Blu, ormai diventati amici degli abitanti di Pepperland. Al termine del film i veri Beatles appaiono in live-action mentre cantano “All Together Now”. I Fab 4 non doppiarono i loro equivalenti animati. Nella versione originale Peter Batten doppiò il personaggio di George Harrison nella prima metà del film, ma dovette interrompere il lavoro perché fu arrestato in quanto disertore dell'esercito britannico. Nella seconda parte della pellicola George è doppiato da Paul Angelis, che prestava la voce a Ringo.

La colonna sonora del film

Ovviamente la colonna sonora di “Yellow Submarine” è firmata dai Beatles. Nella pellicola sono presenti alcuni dei più grandi successi del gruppo (le frasi più belle delle loro canzoni). Questi i brani più rilevanti:

Yellow Submarine

Hey Bulldog

Eleanor Rigby

Love You To

All Together Now

Lucy in the Sky with Diamonds

Think for Yourself

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

With a Little Help from My Friends

Baby You're a Rich Man

Only a Northern Song

All You Need Is Love

When I'm Sixty-Four

Nowhere Man

It's All Too Much

Oltre ai brani dei Beatles, nella colonna sonora sono incluse varie composizioni strumentali di George Martin, incise sull'album omonimo.

Dopo la prima del 17 luglio 1968, “Yellow Submarine” venne proiettato al cinema nel 1969, mentre in Italia arrivò in tv il giorno di Capodanno 1972. Nel 1999 il film è stato completamente rimasterizzato in digitale e anche le canzoni dell’album sono state aggiornate e mixate in Dolby Digital 5.1. La pellicola è stata rimontata nella sua versione originale con l’inserimento della canzone “Hey Bulldog” che era stata sostituita nella versione americana.