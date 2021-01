Addio a Phil Spector, leggendario produttore rock

approfondimento

E' morto Sylvain Sylvain, chitarrista dei New York Dolls

Nato nel Bronx, considerato il primo produttore discografico ad aver unito l'attività di artista, compositore e musicista, Spector ha legato il suo nome anche all'invenzione, negli anni '60, del famoso "Wall of Sound", una tecnica di registrazione musicale utilizzata per le incisioni pop e rock. Il produttore la definì un "approccio wagneriano al rock 'n 'roll". Spector nella sua lunga carriera ha lavorato con artisti del calibro di Tina Turner, John Lennon, Leonard Cohen e i Ramones. Produsse il suo primo successo quando era ancora al liceo, To Know Him is to Love Him, e legò il suo nome a brani classici come Be my baby, Unchained melody. Fu lui, nel 1965, a infrangere il muro dei tre minuti di durata per una canzone, lanciando un singolo come "You've lost that lovin' feelin'", scritto e prodotto per i Righteous Brothers. Lavorò anche alla realizzazione di Let It Be, ultimo album dei Beatles e nel 1989 venne introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame. La rivista Rolling Stone lo ha messo al 64mo posto nella sua classifica dei 100 migliori artisti di tutti i tempi.