Probabilmente non sapevano ancora che sarebbe stato l’ultimo concerto davanti ai fan eppure i Fab Four riuscirono a rendere unica e storica la loro performance: l'esibizione fu infatti improvvisata e non era stata annunciata, i componenti del gruppo si erano appena ritrovati dopo tre anni nei quali avevano deciso di non suonare più dal vivo. Per questo la sorpresa per quell’evento fu straordinaria. Da vere star di caratura mondiale, John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney e George Harrison si presentarono sul tetto della Apple Record nella capitale britannica sfoggiando look a dir poco particolari: chi con una pelliccia, chi vestendo un impermeabile rosso e addirittura con i microfoni avvolti da calze da donna per proteggerli dal vento.

Lo stop del concerto da parte della polizia

I Beatles iniziarono a suonare a mezzogiorno, rapidamente intorno all’Apple Records si creò una certa curiosità che divenne confusione in pochi minuti: erano tantissimi i passanti che guardavano in alto. La notizia dell’evento si diffuse rapidamente e folle di spettatori cominciarono a radunarsi nelle strade e sui tetti degli edifici nelle vicinanze. La fama dei Fab Four e il fatto che si trattasse di un vero e proprio concerto (non autorizzato) provocarono l’intervento della polizia: in un primo momento gli impiegati della Apple si rifiutarono di far entrare gli agenti, ma dovettero cedere alle minacce di arresto. Quando la polizia salì sul tetto, i Beatles si accorsero che il concerto sarebbe stato interrotto a breve, ma continuarono comunque a suonare ancora per svariati minuti.