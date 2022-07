Lory Del Santo parla della morte del figlio Conor

Lory Del Santo al Corriere della Sera: “Ora, vado avanti pensando: ci sono ancora. Se no, entri in depressione e non ne esci più” Condividi

Lory Del Santo ha ripercorso carriera e vita privata in un'intervista rilasciata al Correre della Sera parlando anche dei drammi che hanno segnato il suo percorso, come la morte del figlio Conor, avuto da Eric Clapton e scomparso a soli cinque anni per un incidente fatale avvenuto a New York.

lory del santo: “Il destino è fatto di secondi” approfondimento Da "Drive in" a "The Lady": i 60 anni di Lory Del Santo. FOTO È il 20 marzo 1991 quando Conor Clapton, nato il 21 agosto 1986, cade dal 53° piano di un grattacielo di New York a causa di una finestra lasciata accidentalmente aperta da un addetto alle pulizie.

approfondimento Gossip, tutti i video A distanza di oltre trent’anni dal tragico evento, Lory Del Santo ha parlato del fatto: “Il destino è fatto di secondi. Due secondi prima, non sarebbe successo. Chi sa quante volte per due secondi le cose invece non sono accadute e magari sono rimasta viva io”.

L’attrice (FOTO) ha succesivamente aggiunto: “Ora, vado avanti pensando: ci sono ancora. Se no, entri in depressione e non ne esci più. È come essere seppellito vivo, ti buttano col badile la terra sopra e tu vedi tutto, ma quando vanno via tu, con un dito, riesci a liberarti”.

La showgirl ha poi tragicamente perso il figlio Richard dopo due settimane dalla nascita per un’infezione e Loren, morto suicida nel 2018.