Valencia County, piccolo – ma significativo – specchio del voto Usa

Dimenticatevi Ohio, Pennsylvania, Florida. Per sapere i risultati delle elezioni presidenziali statunitensi basta guardare a un rettangolo di 1.068 miglia quadrate caratterizzato da allevamenti di bestiame, riserve di nativi americani e periferie piene di pendolari. Una contea oscura in un piccolo Stato del sud-ovest degli Stati Uniti che, però, si è sempre rivelato premonitore.

Il detto è chiaro, ma non molto conosciuto: “As Valencia County goes, so goes the nation”. Ovvero: se la contea di Valencia va in una certa direzione, anche il Paese farà lo stesso.

Siamo nello stato del New Mexico, a sud di Albuquerque, nel sudovest degli Stati Uniti. Una città, Albuquerque, conosciuta anche grazie al film Little Miss Sunshine, ma non per molto altro. O meglio: da oggi in poi, verrà ricordata anche grazie alla Contea di Valencia e alla sua storia particolare legata ai risultati delle elezioni statunitensi.

Con una popolazione di 76.688 persone, è la sesta contea più popolosa del New Mexico. Dal 1952, anno dell’elezione del repubblicano Dwight D. Eisenhower, è anche la County che rispecchia sempre il voto del Paese: in ogni elezione da allora, il candidato che vince qui ottiene la presidenza. Un microcosmo quasi improbabile, ma pur sempre significativo, da osservare attentamente.

La domanda, più che legittima, che bisogna porsi è: cosa rende la Contea di Valencia così affidabile?

Ebbene: è un mistero, anche per gli stessi cittadini. Che mai si erano accorti di questa strana coincidenza. Bisognerà aspettare, però, il risultato di questa notte: se la scelta di Valencia sarà Trump ma, invece, vincerà Biden allora neanche più questa contea potrà essere considerata lo specchio del Paese.

Just wait and see.