Usa 2020, Biden: "Siamo sulla strada della vittoria, serve pazienza"

Lo ha detto ai suoi sostenitori il candidato democratico, che ha sottolineato di essere "ottimista sul risultato". Nel suo discorso a Wilmington, nel Delaware, lo sfidante di Donald Trump ha esortato a essere "molto positivi e fiduciosi. Abbiamo vinto in Arizona e Minnesota, e probabilmente in Georgia"

"Siamo sulla strada per vincere queste elezioni". Lo ha detto ai suoi sostenitori il candidato democratico Joe Biden (LA DIRETTA - LO SPECIALE), spiegando di essere "ottimista sul risultato" delle elezioni americane 2020. Nel suo discorso a Wilmington, nel Delaware, lo sfidante di Donald Trump ha esortato a essere "molto positivi e fiduciosi. Abbiamo vinto in Arizona e Minnesota, e probabilmente in Georgia".