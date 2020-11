Covid, l’appello di Burger King su Twitter: “Ordinate da McDonald's”

La catena di fast food in un post sui social invita i suoi clienti a servirsi anche delle aziende concorrenti per far fronte alle difficoltà causate dalla seconda ondata di coronavirus e all’imminente semi-lockdown in vigore nel Regno Unito: “Non pensavamo mai che vi avremmo incoraggiato a ordinare da KFC, Subway, Domino's Pizza, Pizza Hut, Five Guys, Greggs, Taco Bell, Papa John's, Leon, o un altro food store. I ristoranti che danno un'occupazione a migliaia di lavoratori hanno bisogno del vostro supporto”

“Anche ordinare un Big Mac non è così male”

"Ordinate da McDonald's. Non avremmo mai pensato di chiedervelo - scrive la catena di fast food sui social - Come non pensavamo mai che vi avremmo incoraggiato a ordinare da KFC, Subway, Domino's Pizza, Pizza Hut, Five Guys, Greggs, Taco Bell, Papa John's, Leon, o un altro food store, il cui elenco è troppo lungo da riportare qui. In breve, da qualunque delle nostre sorelle catene alimentari, (fast o non fast)". "Non avremmo mai pensato di chiedervelo, ma i ristoranti che danno un'occupazione a migliaia di lavoratori hanno bisogno del vostro supporto - continua il post - Perciò, se volete aiutare continuate a coccolarvi con cibi deliziosi usando il delivery, il take away o il drive through”. E con ironia, citando il più famoso panino di Burger King, conclude: “Un Whopper è sempre la cosa migliore, ma anche ordinare un Big Mac non è così male".