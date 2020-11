1/19

Le nostre vite con il virus hanno subito tutte, quale più quale meno, dei profondi cambiamenti, anche solo nel modo di pensare, nelle azioni piccole e quotidiane. Così come le nostre città, cambiate, svuotate, in un tenace tentativo di ripresa non sempre possibile. E così si delinea un prima e un dopo, una linea che divide in maniera netta chi eravamo da chi siamo. La linea in questo caso si chiama Covid

"La sfida del Covid - Genova": il reportage di Sky Tg24 nel capoluogo ligure