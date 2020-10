19/26

Non è più giovane, o almeno così sembra. Ci racconta che era un’ostetrica in Romania, in Italia ha fatto la badante prima di finire in mezzo a una strada. Ora vive qui. E sono in tanti. Piangendo confessa che non ha un bagno dove andare e che quando deve fare la pipì la fa in mezzo alla strada. Vergognandosi e con le lacrime racconta: sono costretta a fare così davanti al posto più Sacro del mondo. Vicoli vuoti che sembrano abbandonati. Negozi senza clienti. Locali chiusi