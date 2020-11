1/30

Aumentano ancora i malati di Covid ricoverati in terapia intensiva: in totale sono 2.225, +203 rispetto al 2 novembre. È quanto emerge dai dati del bollettino del ministero della Salute di oggi, 3 novembre, in cui si sono accertati 28.244 nuovi casi. I tamponi effettuati sono 182.287

IL BOLLETTINO DEL 3 NOVEMBRE