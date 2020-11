3/15 ©Ansa

In Alto Adige, dopo le restrizioni annunciate per i Comuni-cluster, come Malles e sobborghi, le misure scattano anche a Velturno, nel capoluogo di provincia Bolzano e a Brunico, dove si è registrato un numero alto di nuovi contagi negli ultimi 14 giorni in relazione alla popolazione

