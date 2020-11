1/15 ©Ansa

Si intensifica l'assistenza dell'Esercito per incrementare la capacità di effettuare tamponi per Covid-19 attraverso la modalità drive through. Dopo le recenti aperture in tre regioni (Lazio, Umbria e Marche) sono in allestimento altre tre postazioni a Milano

