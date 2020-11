Il presidente della Repubblica è andato a sorpresa a Castegnato, dove nei mesi scorsi era stata rubata una lapide in ricordo di tutte i defunti per il coronavirus: "Ricordare i nostri morti è un dovere", ha sottolineato. "L'impegno per contrastare la malattia deve mettere da parte partigianerie e protagonisti", ha aggiunto

Visita a sorpresa nel Bresciano del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha scelto Castegnato - dove nei mesi scorsi era stata rubata una lapide in ricordo di tutte le vittime del Covid - nel giorno di Ognissanti e alla vigilia della commemorazione dei defunti. "In questi giorni dedicati al loro ricordo, sono venuto qui per rivolgere un pensiero a tutti i defunti e tra di loro alle vittime del coronavirus, ai tanti morti in solitudine. Ho scelto di farlo in questo cimitero dove è avvenuto il furto ignobile della croce posta a memoria delle vittime della pandemia", ha spiegato il capo dello Stato (CORONAVIRUS, COVID: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).