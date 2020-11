Centrodestra conferma il no alla cabina di regia

Nelle ultime ore, il muro fra maggioranza e opposizione si è fatto più alto. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha proposto la nascita di una "cabina di regia" per discutere le misure contro la pandemia, ricevendo il "no" del centrodestra: "Troppo tardi", è stata la risposta. E anche la decisione di passare in Parlamento prima di firmare il Dpcm - e non, come avvenuto finora, per illustrarlo dopo averlo varato - non ha allentato le tensioni. "Questa non è collaborazione - ha detto Matteo Salvini - collaborazione e' ragionare e lavorare insieme di temi concreti, terapie, medici e tamponi a domicilio. Questa non e' collaborazione, ma una presa in giro, un colpo di telefono per dire: guarda che sto per chiudere tutto. Amico mio, non funziona così".