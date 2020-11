Jennifer Lopez agli American Music Awards. I fan: ha copiato Beyonce

1/17 ©Getty

Soprattutto sui Social è stato evidenziato come fosse molto simile identico il body scuro con trasparenze indossato dalla stessa Lopez, così come la scenografia del tavolo e la sedia su cui salire per cantare e muoversi in modo conturbante, e la scelta dei capelli con l'effetto finto bagnato. Anche alcuni movimenti mostrati in scena sarebbero identici

Tutti i look sul red carpet degli American Music Awards 2020