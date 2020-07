Beyoncé, fuori il video di "Already"

In attesa dell’uscita del visual album “ Black is King ”, Beyoncé ( FOTO ) ha pubblicato il video di “ Already ”, brano scritto in collaborazione con Major Lazer e Shatta Wale e primo singolo tratto dall’ambizioso progetto nato dopo “The Lion King: the Gift”. Nel videoclip la popstar appare in diverse location, immersa nella natura e in un parcheggio circondata da ballerini. Presenti anche vari ballerini da ogni parte del mondo. “Already” anticipa quindi tutti i temi e lo stile visivo dell’album di Beyoncé. Al progetto hanno partecipato Jay-Z, Kelly Rowland, Pharrell WIlliams, Tina Knowles-Lawson, Lupita Nyong’o, Naomi Campbell, Aweng Ade-Chuol, Adut Akech e molti degli artisti che hanno partecipato all’album The Gift.

Le parole di Beyoncé

Beyoncé ha parlato del suo progetto sui social pubblicando un lunghissimo messaggio per spiegare cosa ha spinto l’artista a portare avanti il lavoro e perché gli eventi del 2020 hanno reso il visual album ancora più rilevante: “Black is King è un lavoro fatto d'amore. È il mio progetto di passione che ho filmato, ricercato e montato giorno e notte l'anno scorso. Ho dato il massimo e ora è vostro. È stato originariamente filmato come un pezzo della colonna sonora di "The Lion King: The Gift" e voleva celebrare la grandezza e la bellezza degli antenati neri. Non avrei mai immaginato che un anno dopo, il duro lavoro svolto per questa produzione avrebbe avuto uno scopo più grande. Gli eventi del 2020 hanno reso la visione e il messaggio del film ancora più rilevanti. E questo accade mentre le persone di tutto il mondo si impegnano in un viaggio che ha valore storico. Siamo tutti alla ricerca di sicurezza e di luce. Molti di noi vogliono cambiare. Quando i neri raccontano la loro storia si possa spostare l'asse del mondo e raccontare storia VERA di ricchezza generazionale e di ricchezza di anima, quella che non è raccontata nei nostri libri di storia”.

Il progetto “Black is King” e il viaggio personale alla ricerca della propria corona

“Black is King” è scritto, diretto e prodotto a livello esecutivo dalla 24 volte vincitrice dei Grammy® Award Beyoncé e debutterà su Disney+ il 31 luglio 2020. Come annunciato da Beyoncé, l’obiettivo è quello di accompagnare le giovani regine e i giovani re di oggi nel viaggio personale alla ricerca della propria corona. Basato sulle musiche di “The Lion King: The Gift”, “Black is King” vede nel cast gli artisti che hanno partecipato all’album e alcuni ospiti speciali. Il visual album è una storia per i posteri che informa e ricostruisce il presente. Un’unione di culture e credi condivisi tra le generazioni. Beyoncé ha spiegato di aver scelto pezzi della storia nera e della tradizione africana, con un tocco moderno e un messaggio universale. E ha voluto mostrare cosa significa veramente trovare la propria identità personale e costruire un retaggio: “Mentre lavoravo a questo film ci sono stati momenti in cui mi sono sentita sopraffatta, come molti altri nel mio team creativo”.