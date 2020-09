Jennifer Lopez posa dentro casa per lanciare la sua linea di scarpe

La cantante e attrice ha pubblicato alcuni scatti social, realizzati nelle stanze dell'abitazione che condivide con il compagno Alex Rodriguez. Nelle foto la 51enne sfoggia alcuni modelli della sua linea di scarpe

Jennifer Lopez (FOTO) testimonial del proprio marchio di scarpe. L'artista 51enne ha postato su Instagram un paio di scatti realizzati in casa, il primo sul letto il secondo su una chaise-longue.

Jennifer Lopez, gli scatti casalinghi per promuovere la sua linea di scarpe Nel primo scatto vediamo J.Lo sdraiata sul letto, a coprirla solo una camicia bianca, leggermente trasparente. A risaltare, nell'immagine, sono i tronchetti pitonati dal tacco a spillo. Si chiamano "Frankalina" e fanno parte della JLo Jennifer Lopez, la nuova collezione di scarpe disegnata dalla stessa cantante in collaborazione con DSW, rivenditore americano di calzature e accessori moda con oltre 500 negozi negli Stati Uniti e un sito e-commerce. Il prezzo non è eccessivo: 79,99 dollari. Nella seconda foto Jennifer sfoggia un look più sportivo ma sempre sensuale, in cui accompagna i jeans con un paio di semplici sneakers bianche, che costano 59,99 dollari. “Sono a casa, spero che stiate bene. Ecco una piccola cosa per illuminare le vostre giornate” scrisse su Instagram a marzo, in piena quarantena, in occasione del lancio della collezione.

Jennifer Lopez e la sua collezione di scarpe La linea di Jennifer Lopez comprende ventinove modelli che vanno dallo stiletto alla sneaker, per un costo massimo di 99,90 dollari. Non mancano disegni animalier, colori fluo e glitter. "La moda – ha spiegato JLo - è una delle espressioni di quello che sono in questo momento. Ogni scarpa di questa collezione è una versione di me. Questa collezione rappresenta tre città che sono diventate una parte così importante di quello che sono: New York, Los Angeles e Miami. Per questo spero che le persone possano trovare ciò che più le rappresenti, rimanendo sempre fedeli al loro sé più autentico”. Per J.Lo non è la prima volta nel mondo delle calzature: nel 2017 aveva realizzato due collezioni di successo in collaborazione con Giuseppe Zanotti.