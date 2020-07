Meghan Markle e Harry: i dettagli del loro primo incontro

L'annuncio dell'uscita di un nuovo libro sui Duchi di Sussex sta catalizzando l'attenzione degli inglesi. "Finding Freedom", titolo del volume, non dovrebbe tardare ancora molto e mentre il Times pubblica qualche estratto su come si sono conosciuti il principe e l'attrice, i due tramite un comunicato stampa hanno fatto sapere di non aver mai parlato con gli autori

Harry e Meghan e il loro primo appuntamento, questo è il contenuto dell'ultimo estratto pubblicato sul Times del libro "Finding Freedom", in uscita ad agosto. Secondo gli autori Omid Scobie e Carolyn Duran, i Duchi di Sussex si sarebbero incontrati al Dean Street Townhouse di Soho House, nel centro di Londra. C'erano alcuni amici con loro ma Harry aveva solo occhi per Meghan e, secondo una fonte, dopo tre ore insieme il principe era come in trance.

Meghan usciva da poco da una relazione durata due anni e nell'arrivare a Londra avrebbe detto alle amiche che si sarebbe accontentata di un simpatico gentiluomo inglese. Chi meglio allora del fratello scapolo dell'erede al trono di Inghilterra? Per il secondo appunamento la coppia non avrebbe aspettato tanto e infatti si sarebbe ritrovata nello stesso luogo del primo incontro ma il giorno dopo per una romantica cenetta loro due da soli. Un passo del libro recita: "Nonostante l'attrazione tra di loro fosse palpabile, non c'è stato nessun bacio d'addio, nessuna aspettativa, c'erano solo indizi e speravano di rivedersi presto".

Botswana da sogno e poi il " Ti amo"

Secondo un amico i due sarebbero stati da subito ossessionati l'uno dall'altra. Harry avrebbe addirittura organizzato a sopresa il terzo appuntamento, poi diventato un viaggio in Botswana. L'attice non ne sarebbe stata a conoscenza perché Harry le avrebbe solo chiesto di raggiungerlo a Londra. La coppia è quindi volata insieme a Johannesburg e in seguito ha preso poi un volo privato per l'aeroporto internazionale di Maun. Ad aspettarli una lussuosa tenda, da 1.500 sterline a notte, lungo il Delta dell'Okavango, una zona di 5.800 miglia quadrate nel area safari dello stato africano. Il libro cita un amico che sostiene che Meghan "è tornata sorridendo e completamente incantata". Il telefono dell'attrice americana sarebbe stato pieno di foto del paesaggio, degli animali e di selfie con Harry. Tre mesi dopo il viaggio si sarebbero detti il primo "Ti amo".

"Mai sentita così vicina a qualcuno"

L'estratto pubblicato sul Times continua sostenendo che "se Meghan non fosse dovuta tornare in Canada per lavoro e Harry nella sua vita a Londra, avrebbero trascorso felicemente l'intera estate lì insieme". Meghan avrebbe rivelato alla sua amica di non essersi mai sentita così "sicura e vicino a qualcuno in così poco tempo". La coppia sarebbe quindi riuscita a continuare a frequentarsi e a vivere la storia d'amore intensamente e in silenzio per sei mesi prima che i tabloid scoprissero e pubblicassero lo scoop. Le ormai ex Altezze Reali volavano avanti e indietro tra Londra e Toronto in gran segreto.