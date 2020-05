Il Signore degli Anelli, la reunion: il video anteprima

Josh Gad ha riunito il cast de “Il Signore degli Anelli” per scopi benefici. Appuntamento fissato per il 31 maggio 2020

L’appuntamento è stato fissato per il 31 maggio , con Josh Gad che ha però diffuso un video anteprima. Alla reunion hanno preso parte i seguenti attori, tutti coinvolti per scopi benefici:

Josh Gad dà seguito al proprio programma online, “ Reunited Apart ”. Nelle ultime settimane ha dato vita a svariate reunion dei cast di grandi film, come “ Ritorno al futuro ” e “ The Goonies ”. Il pubblico ha adorato assistere a queste chiacchierate di gruppo, tra battute e curiosità, e di certo non si farà scappare quella dedicata a “ Il Signore degli Anelli ”, una delle saghe cinematografiche più celebri e amate di tutti i tempi.

Il Signore degli Anelli, la serie TV

La grande attesa per il video completo della reunion del cast de “Il Signore degli Anelli” sottolinea quanto questa saga, così come i romanzi di Tolkien, siano ancora particolarmente amati dal pubblico in tutto il mondo.

Per questo Amazon sta puntando moltissimo sulla serie TV dedicata al mondo della Terra di Mezzo. L’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) ha di certo rallentato i lavori della produzione ma, al momento, nulla lascia pensare che possano esserci dei ritardi sul caricamento online, che dovrebbe avvenire nel 2021. Un progetto di dimensioni enormi, con un costo totale di più di un miliardo di dollari.

Il pubblico potrà apprezzare cinque stagioni, con un cast totalmente nuovo, calato nella spettacolare ambientazione della Nuova Zelanda. Le riprese della prima stagione hanno avuto inizio a febbraio 2020, per poi essere fermate un mese dopo a causa della pandemia. La produzione è stata però avviata per le prime due stagioni della serie TV, che potrebbero dunque giungere a “breve” distanza l’una dall’altra, forse nel 2021 e nel 2022.

Uno degli elementi in favore della serie è la location, dal momento che la Nuova Zelanda è uno dei pochi Paesi al mondo ad aver quasi azzerato i contagi per coronavirus. Tra non molto i set potrebbero dunque essere riaperti.

Per quanto riguarda la trama c’è ancora molto mistero. Sia “Il Signore degli Anelli” che “Lo Hobbit” si svolgono sul finire della Terza Era. Nella serie TV invece il pubblico verrà condotto indietro nel tempo, nel corso della Seconda Era della Terra di Mezzo. Si tratta del periodo nel quale Sauron creò l’anello del potere. A conferma di tale indiscrezione c’è la mappa pubblicata dal profilo Twitter ufficiale dello show, che mostra la Terra di Mezzo proprio nella Seconda Era.

Non vi sarà dunque alcuna storia già narrata nei film di Peter Jackson, anche se vi saranno alcuni personaggi noti. Basti pensare a Galadriel, la cui versione giovanile sarà interpretata da Morfydd Clark. Non resta dunque che attendere e intanto riguardare le due trilogie, magari rileggere i libri e, il 31 maggio, apprezzare la reunion del cast tanto attesa.